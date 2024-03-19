Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Дональд Трамп не может получить облигацию на $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку не нашел страховую компанию, которая бы гарантировала эту сумму. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удалось получить облигацию на сумму 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве. Трамп должен был бы внести эту облигацию, чтобы обжаловать решение суда по уплате штрафа в размере 464 миллиона долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке.

Юристы Трампа заявили, что не нашли страховую компанию, которая согласилась бы выдать облигацию на такую большую сумму, что позволило бы им обжаловать решение суда, не внося всю сумму самостоятельно. Поэтому Трамп должен либо найти наличные, либо внести облигацию, чтобы избежать ареста его собственности.

В ходатайстве в апелляционный суд штата адвокаты Трампа просили отсрочить исполнение решения, утверждая, что сумма штрафа является чрезмерной. Они также просили разрешить им внести облигацию на сумму 100 миллионов долларов пока идет апелляционный процесс.

В случае проигрыша Трампа в судебном процессе и невозможности оплатить приговор, компания, гарантировавшая облигацию, будет обязана осуществить выплаты.

Добавим

Ранее Трамп внес залог на сумму 91,6 миллиона долларов для покрытия вердикта по делу о клевете на писательницу Э. Джин Кэрролл.

Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах