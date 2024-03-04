Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах
Киев • УНН
Верховный суд США вынесет решение относительно того, может ли бывший президент Трамп быть лишен права занимать должности в будущем в соответствии с 14-й поправкой за свою роль в атаке на Капитолий 6 января.
4 марта, Верховный суд США примет один из выводов относительно правомерности участия экс-президента США Дональда Трампа в выборах в связи с 14-й поправкой к конституции, которая запрещает участникам мятежа занимать государственные должности. Об этом сообщает The Hills со ссылкой на заявление суда, обнародованное в воскресенье, передает УНН.
Детали
Издание отмечает необычность этого заявления.
Кроме того, понедельник - это день перед "супервторником", когда будут проходить внутрипартийные праймериз в 15 штатах, в частности в Колорадо, где суд штата запретил вносить фамилию Трампа в избирательные бюллетени во время внутрипартийных голосований.
В феврале Верховный суд заслушал аргументы по апелляции Трампа на решение о дисквалификации его на праймериз в Колорадо на основании 14-й поправки.
Это дело является одним из десятков, рассматриваемых по всей стране с целью не допустить Трампа к выборам из-за его действий, связанных с мятежом в Капитолии 6 января 2021 года.
Отмечается, что судьи Верховного суда ранее продемонстрировали нежелание идти на такой шаг, как исключение Трампа из избирательных бюллетеней.
Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия4 марта 2024, 02:04 • 10380 просмотров
Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах
Верховный суд США вынесет решение относительно того, может ли бывший президент Трамп быть лишен права занимать должности в будущем в соответствии с 14-й поправкой за свою роль в атаке на Капитолий 6 января.
Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР
Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.
Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.
Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия
Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.
Корея и США начали совместные учения Freedom Shield
Южная Корея и США начали совместные военные учения под названием "Щит свободы" (Freedom Shield) с 7 по 14 марта, чтобы отработать реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.
В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане
Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр
Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.
На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек
Десять человек погибли во время массового побега из крупнейшей тюрьмы Гаити в Порт-о-Пренсе в результате нападения вооруженных людей, а тысячи заключенных сбежали во время беспорядков.
Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
Британская разведка предупредила членов парламента о растущей террористической угрозе в Великобритании из-за перехваченных разговоров экстремистов и риска скоординированных атак или атак "волков-одиночек", особенно во время Рамадана, начинающегося 10 марта.