Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах

4 марта, Верховный суд США примет один из выводов относительно правомерности участия экс-президента США Дональда Трампа в выборах в связи с 14-й поправкой к конституции, которая запрещает участникам мятежа занимать государственные должности. Об этом сообщает The Hills со ссылкой на заявление суда, обнародованное в воскресенье, передает УНН.

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Издание отмечает необычность этого заявления.

Кроме того, понедельник - это день перед "супервторником", когда будут проходить внутрипартийные праймериз в 15 штатах, в частности в Колорадо, где суд штата запретил вносить фамилию Трампа в избирательные бюллетени во время внутрипартийных голосований.

В феврале Верховный суд заслушал аргументы по апелляции Трампа на решение о дисквалификации его на праймериз в Колорадо на основании 14-й поправки.

Это дело является одним из десятков, рассматриваемых по всей стране с целью не допустить Трампа к выборам из-за его действий, связанных с мятежом в Капитолии 6 января 2021 года.

Отмечается, что судьи Верховного суда ранее продемонстрировали нежелание идти на такой шаг, как исключение Трампа из избирательных бюллетеней.

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