Верховний суд оголосить рішення щодо того, чи може Трамп брати участь у виборах
Київ • УНН
Верховний суд США винесе рішення щодо того, чи може колишній президент Трамп бути позбавлений права обіймати посади в майбутньому відповідно до 14-ї поправки за свою роль в атаці на Капітолій 6 січня.
4 березня, Верховний суд США ухвалить один із висновків щодо правомірності участі експрезидента США Дональда Трампа у виборах у зв’язку з 14-ю поправкою до конституції, яка забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади. Про це повідомляє The Hills з посиланням на заяву суду, оприлюднену в неділю, передає УНН.
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Видання відзначає незвичність цієї заяви.
Крім того, понеділок - це день перед "супервівторком", коли відбуватимуться внутрішньопартійні праймеріз у 15 штатах, зокрема в Колорадо, де суд штату заборонив вносити прізвище Трампа до виборчих бюлетенів під час внутрішньопартійних голосувань.
У лютому Верховний суд заслухав аргументи щодо апеляції Трампа на рішення про дискваліфікацію його на праймеріз у Колорадо на підставі 14-ї поправки.
Ця справа є однією з десятків, що розглядаються по всій країні з метою не допустити Трампа до виборів через його дії, пов'язані з заколотом у Капітолії 6 січня 2021 року.
Зазначається, що судді Верховного суду раніше продемонстрували небажання йти на такий крок, як виключення Трампа з виборчих бюлетенів.
Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в округу Колумбія04.03.24, 04:04 • 33635 переглядiв