Двое украинцев попали в символическую сборную перспективных футболистов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские футболисты вошли в ежегодной символической сборной перспективных европейских игроков по версии "Radio Marca". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Давида Фернандеса.
Место левого защитника в данной команде занял представитель "Динамо" Виталий Миколенко. В центре обороны разместился другой 20-летний исполнитель из Украины ("Шахтер") Валерий Бондарь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вест Хэм" нацелился на продажу Ярмоленко
Полностью состав сборной перспективных игроков выглядит так:
Аарон Рамсдэйл (Англия), Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейруш (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), Дэниэл Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонала (Италия), Дониелл Маллен (Нидерланды), Эрлинг Холланд (Норвегия) и Жоау Фелиш (Португалия).
Добавим, Миколенко в составе "Динамо" в этом сезоне сыграл 15 матчей в которых забил один гол и ведал 4 ассиста, а Бондарь 7 матчей за "горняков" - 1 гол.