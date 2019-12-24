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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Двое украинцев попали в символическую сборную перспективных футболистов Европы

Двое украинцев попали в символическую сборную перспективных футболистов Европы

Киев  •  УНН

 • 12463 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские футболисты вошли в ежегодной символической сборной перспективных европейских игроков по версии "Radio Marca". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Давида Фернандеса.

Место левого защитника в данной команде занял представитель "Динамо" Виталий Миколенко. В центре обороны разместился другой 20-летний исполнитель из Украины ("Шахтер") Валерий Бондарь.

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Полностью состав сборной перспективных игроков выглядит так:

Аарон Рамсдэйл (Англия), Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейруш (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), Дэниэл Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонала (Италия), Дониелл Маллен (Нидерланды), Эрлинг Холланд (Норвегия) и Жоау Фелиш (Португалия).

Добавим, Миколенко в составе "Динамо" в этом сезоне сыграл 15 матчей в которых забил один гол и ведал 4 ассиста, а Бондарь 7 матчей за "горняков" - 1 гол.

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