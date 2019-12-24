Двоє українців потрапили до символічної збірної перспективних футболістів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українські футболісти увійшли до щорічної символічної збірної перспективних європейських гравців за версією "Radio Marca". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста Давида Фернандеса.
Місце лівого захисника у даній команді обійняв представник "Динамо" Віталій Миколенко. У центрі оборони розмістився інший 20-річний виконавець з України ("Шахтар") Валерій Бондар.
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Повністю склад збірної перспективних гравців виглядає так:
Аарон Рамсдейл (Англія), Рис Джеймс (Англія), Діогу Кейруш (Португалія), Валерій Бондар (Україна), Віталій Миколенко (Україна), Деніел Джеймс (Уельс), Деклан Райс (Англія) , Сандро Тоналі (Італія), Доніелл Мален (Нідерланди), Ерлінг Холанд (Норвегія) і Жоау Феліш (Португалія).
Додамо, Миколенко у складі "Динамо" цього сезону відіграв 15 матчів в яких забив один гол і відав 4 асисти, а Бондар має 7 матчів за "гірників" – 1 гол.