Трансферні плани: "Вест Хем" націлився на продаж Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ресурс "Football Insider", посилаючись на свої джерела в клубі, повідомив про можливе виставлення на трансфер лідера збірної України з футболу Андрія Ярмоленка, передає УНН.
Клуб затіяв доволі суттєві трансферні продажі в команді. Ярмоленко може стати найдорожчою жертвою "Вест Хему" в наступному місяці.
Сказано, що 30-річний вінгер втратив своє місце в команді Мануеля Пеллегріні і не зміг це виправити незважаючи на тривалу відсутність конкурентів - Мануеля Лансіні і Феліпе Андерсона.
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Лондонці хотіли б отримати кошти в розмірі 18 млн фунтів, сплачених за трансфер українця з "Боруссії" в минулому році.
Крім того, клуб буде приймати січневі пропозиції для дуету півзахисту Джека Уілшира і Карлоса Санчеса, оскільки керівництво клубу сподівається змінити склад команди, яка не виправдала очікувань в цьому сезоні.
Також "молотобійці" сподіваються зміцнитися в чотирьох ключових позиціях, але будь-які підписання залежать від продажу нинішніх футболістів.
Зауважимо, що в активі Ярмоленка 86 міжнародних матчів у складі збірної України.