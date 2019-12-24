Трансферные планы: "Вест Хэм" нацелился на продажу Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ресурс "Football Insider", ссылаясь на свои источники в клубе, сообщил о возможном выставлении на трансфер лидера сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, передает УНН.
Клуб затеял довольно существенные трансферные продажи в команде. Ярмоленко может стать самой дорогой жертвой "Вест Хэма" в следующем месяце.
Сказано, что 30-летний вингер потерял свое место в команде Мануэля Пеллегрини и не смог это исправить несмотря на долгое отсутствие конкурентов - Мануэля Лансини и Фелипе Андерсона.
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Лондонцы хотели бы получить средства в размере 18 млн фунтов, уплаченных за трансфер украинца с "Боруссии" в прошлом году.
Кроме того, клуб будет принимать январские предложения для дуэта полузащиты Джека Уилшира и Карлоса Санчеса, поскольку руководство клуба надеется изменить состав команды, которая не оправдала ожиданий в этом сезоне.
Также "молотобойцы" надеются укрепиться в четырех ключевых позициях, но любые подписания зависят от продажи нынешних футболистов.
Отметим, что в активе Ярмоленко 86 международных матчей в составе сборной Украины.