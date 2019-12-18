Ярмоленко став найціннішим футболістом "Вест Хему" у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Український півзахисник Андрій Ярмоленко був удостоєний звання найціннішого гравця "Вест Хема" в нинішньому сезоні, передає УНН з посиланням на дані сайту CIES Football Observatory.
Показники були розраховані за спеціальним алгоритмом, який враховував внесок футболіста в гру команди по 6 параметрами: єдиноборстві, перехопленні, дриблінгу, передачам, створенню моментів та ударам.
Примітно, що на першому місці в команді Ярмоленко був за ударами та створеними моментами.
Зауважимо, що у команді Олександра Зінченка — “Манчестер Сіті” перемогу в номінації святкував Кевін де Брюйне.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні АПЛ українець відіграв 15 матчів, та забив 3 голи і віддав результативну передачу.