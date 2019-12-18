Ярмоленко стал самым ценным футболистом "Вест Хэма" в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко был удостоен звания самого ценного игрока "Вест Хэма" в нынешнем сезоне, передает УНН со ссылкой на данные сайта CIES Football Observatory.
Показатели были рассчитаны по специальному алгоритму, который учитывал вклад футболиста в игру команды по 6 параметрам: единоборстве, перехвате, дриблинге, передачам, созданию моментов и ударам.
Примечательно, что на первом месте в команде Ярмоленко был по ударам и созданным моментам.
Заметим, что в команде Александра Зинченко — “Манчестер Сити” победу в номинации праздновал Кевин де Брюйне.
Отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ украинец сыграл 15 матчей, и забил 3 гола и отдал результативную передачу.