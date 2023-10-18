Двое раненых украинцев находятся в школе возле КПП: посол рассказал о ситуации с эвакуацией из сектора Газы

Детали

По состоянию на сегодняшнее утро, уже 298 человек обратились в посольство Украины в Израиле с желанием эвакуироваться из сектора Газа. Это количество увеличивается постоянно. Среди них двое раненых граждан Украины, один из которых тяжело ранен. Они сейчас находятся в школе, неподалеку от пункта пропуска «Рафах».

В настоящее время нет возможности эвакуировать граждан Украины из сектора Газа, потому что пограничный пункт «Рафах» на границе с Египтом до сих пор закрыт. Как отмечает Евгений Корнийчук: «Мы принимаем все возможные меры вместе с нашими иностранными партнерами для того, чтобы этот пункт пропуска открыть как можно скорее, но здесь нашего желания мало».

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«В секторе Газа там, к сожалению, беда. Во-первых надо понять, что у нас одно из самых больших комьюнити среди иностранцев. У нас по оценкам нашего представительства в Палестинской автономии там проживает около 500 человек из тех, которые находятся на учете. И сегодня утром количество было 298 человек, то есть количество людей увеличивается постоянно, желающих эвакуироваться, потому что там ужас происходит», - сказал Евгений Корнийчук.

Напомним

Ранее сообщалось, что нет спонсоров, которые хотели бы взять на себя расходы для эвакуации украинцев из сектора Газы, поэтому Украина будет организовать это за свой счет.

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