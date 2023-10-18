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Двое раненых украинцев находятся в школе возле КПП: посол рассказал о ситуации с эвакуацией из сектора Газы

Киев • УНН

 • 251815 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Пограничный пункт «Рафах» в секторе Газа на границе с Египтом до сих пор закрыт, однако двое раненых граждан Украины уже ожидают эвакуации в школе неподалеку КПП. Об этом в эфире телемарафона сообщил Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет УНН.

Двое раненых украинцев находятся в школе возле КПП: посол рассказал о ситуации с эвакуацией из сектора Газы

Детали

По состоянию на сегодняшнее утро, уже 298 человек обратились в посольство Украины в Израиле с желанием эвакуироваться из сектора Газа. Это количество увеличивается постоянно. Среди них двое раненых граждан Украины, один из которых тяжело ранен. Они сейчас находятся в школе, неподалеку от пункта пропуска «Рафах».

В настоящее время нет возможности эвакуировать граждан Украины из сектора Газа, потому что пограничный пункт «Рафах» на границе с Египтом до сих пор закрыт. Как отмечает Евгений Корнийчук: «Мы принимаем все возможные меры вместе с нашими иностранными партнерами для того, чтобы этот пункт пропуска открыть как можно скорее, но здесь нашего желания мало».

Цитата

«В секторе Газа там, к сожалению, беда. Во-первых надо понять, что у нас одно из самых больших комьюнити среди иностранцев. У нас по оценкам нашего представительства в Палестинской автономии там проживает около 500 человек из тех, которые находятся на учете. И сегодня утром количество было 298 человек, то есть количество людей увеличивается постоянно, желающих эвакуироваться, потому что там ужас происходит», - сказал Евгений Корнийчук.

Напомним

Ранее сообщалось, что нет спонсоров, которые хотели бы взять на себя расходы для эвакуации украинцев из сектора Газы, поэтому Украина будет организовать это за свой счет. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следующий эвакуационный рейс с украинцами из Израиля запланирован на 19 октября - посол

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