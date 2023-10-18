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Двоє поранених українців перебувають в школі біля КПП: посол розповів про ситуацію з евакуацією з сектора Гази

Київ • УНН

 • 251815 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Прикордонний пункт «Рафах» у секторі Газа на кордоні з Єгиптом досі закритий, проте двоє поранених громадян України вже очікують на евакуацію в школі неподалік КПП. Про це в ефірі телемарафону повідомив Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише УНН.

Двоє поранених українців перебувають в школі біля КПП: посол розповів про ситуацію з евакуацією з сектора Гази

Деталі

Станом на сьогоднішній ранок, вже 298 людей звернулися до посольства України в Ізраїлі з бажанням евакуюватися з сектору Гази. Ця кількість збільшується постійно. Серед них двоє поранених громадян України, один з яких важко поранений. Вони наразі знаходяться в школі, неподалік від пункту пропуску «Рафах».

Наразі немає можливості евакуювати громадян України з сектору Гази, бо прикордонний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом досі закритий. Як зазначає Євген Корнійчук: «Ми вживаємо всіх можливих заходів разом з нашими іноземними партнерами для того, щоб цей пункт пропуску відкрити якомога швидше, але тут нашого бажання мало».

Цитата

«В секторі Гази там, на жаль, біда. По-перше требі зрозуміти, що у нас одне з найбільших ком’юніті серед іноземців. У нас за оцінками нашого представництва в Палестинській автономії там проживає близько 500 чоловік із тих, що перебувають на обліку. І сьогодні вранці кількість була 298 чоловік, тобто кількість людей збільшується постійно , бажаючих евакуюватися, тому що там жах відбувається», - сказав Євген Корнійчук.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що немає спонсорів, які хотіли б взяти на себе витрати для евакуації українців з сектора Гази, тому Україна буде організувати це за свій рахунок. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступний евакуаційний рейс з українцями з Ізраїлю заплановано на 19 жовтня - посол

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