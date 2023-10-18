Евакуація українців з сектора Гази відбуватиметься за державний кошт - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Немає спонсорів, які хотіли б взяти на себе витрати для евакуації українців з сектора Гази, тому Україна буде організувати це за свій рахунок. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Єгипті Микола Нагорний, повідомляє УНН.
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«Я впевнений, що єгипетська сторона не фінансуватиме чартерні рейси. Тобто це буде здійснюватися українською стороною. І я впевнений, що частина автотранспортних витрат по Єгипту буде забезпечуватися також нами. Оскільки з моменту зустрічі консула і наших співробітників з громадянами України вся відповідальність фактично лягає на нашу сторону», – сказав дипломат.
Нагадаємо
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 200 українців було евакуйовано з Ізраїлю до Румунії, проте 260 наших громадян перебувають у секторі Гази.
Вилетіли вже три евакуаційні рейси з Ізраїлю.
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