Эвакуация украинцев из сектора Газа будет происходить за государственный счет - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Нет спонсоров, которые хотели бы взять на себя расходы для эвакуации украинцев из сектора Газы, поэтому Украина будет организовать это за свой счет. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает УНН.
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«Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону», – сказал дипломат.
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что более 200 украинцев были эвакуированы из Израиля в Румынию, однако 260 наших граждан находятся в секторе Газы.
Вылетели уже три эвакуационных рейса из Израиля.
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