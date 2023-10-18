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Эвакуация украинцев из сектора Газа будет происходить за государственный счет - посол

Киев • УНН

 • 303797 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Нет спонсоров, которые хотели бы взять на себя расходы для эвакуации украинцев из сектора Газы, поэтому Украина будет организовать это за свой счет. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает УНН.

Эвакуация украинцев из сектора Газа будет происходить за государственный счет - посол

Цитата

«Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону», – сказал дипломат.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что более 200 украинцев были эвакуированы из Израиля в Румынию, однако 260 наших граждан находятся в секторе Газы. 

Вылетели уже три эвакуационных рейса из Израиля. 

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