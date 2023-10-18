Эвакуация украинцев из сектора Газа будет происходить за государственный счет - посол

Цитата

«Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону», – сказал дипломат.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что более 200 украинцев были эвакуированы из Израиля в Румынию, однако 260 наших граждан находятся в секторе Газы.

Вылетели уже три эвакуационных рейса из Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елена Зеленская заявила, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до 13