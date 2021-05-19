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Два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии

Киев • УНН

 • 11977 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В калифорнийском Окленде два человека погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл по пассажирскому автобусу. Об этом в Facebook сообщила дорожная служба местного департамента полиции, передает УНН.

Два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии

Цитата

“18 мая 2021 в 00:19 (10:19 по времени Киева) в районе восточной трассы I-580 на Семинери-авеню произошла стрельба на шоссе. <...> Двое пострадавших скончались от полученных ранений”, — говорится в сообщении.

Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками преступника, пытается установить его личность. За информацию о нем объявлена награда в 40 тысяч долларов.

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Напомним

В начале апреля стрельба произошла в калифорнийском Ориндже. В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Полицейским удалось ранить нападавшего.

В прошлом месяце президент США Джозеф Байден заявил о “эпидемию вооруженного насилия” в стране. Он предложил запретить свободно продавать отдельные комплектующие, из которых можно собрать данный огнестрельное оружие, а также обязать регистрировать пистолеты модифицированные стабилизаторами, которые увеличивают точность стрельбы.

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