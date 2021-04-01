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У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину: серед загиблих - дитина

Київ • УНН

 • 21442 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В результаті стрілянини в місті Оріндж (штат Каліфорнія, США) загинули не менше чотирьох осіб. Про це пише УНН з посиланням на NBC LA.

Деталі

Поліція отримала повідомлення про стрілянину в 200-му кварталі в районі Вест-Лінкольн-авеню близько 17:30 31 березня. На місці події були виявлені вбиті, серед яких дитина, і поранені. Заявляють, що сам порушник теж зазнав поранень.

Проводиться розслідування. Повідомлень про затримання підозрюваних поки не надходило.

Нагадаємо

У місті Далас у штаті Техас у результаті стрілянини в нічному клубі загинула одна людина та ще п'ятеро отримали поранення. 

Щонайменше шестеро людей загинули в результаті стрілянини, яку невідомий відкрив в супермаркеті в місті Боулдер (штат Колорадо).

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