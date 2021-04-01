В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу: среди погибших - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В результате стрельбы в городе Ориндж (штат Калифорния, США) погибли не менее четырех человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC LA.
Детали
Полиция получила сообщение о стрельбе в 200-м квартале в районе Вест-Линкольн-авеню около 17:30 31 марта. На месте происшествия были обнаружены убитые, среди которых ребенок, и раненые. Заявляют, что сам нарушитель тоже получил ранения.
Проводится расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.
Напомним
В городе Даллас в штате Техас в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек и еще пятеро получили ранения.
По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо).