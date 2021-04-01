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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45455 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63674 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 143728 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195070 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 279226 просмотра

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В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу: среди погибших - ребенок

Киев  •  УНН

 • 21440 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В результате стрельбы в городе Ориндж (штат Калифорния, США) погибли не менее четырех человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC LA.

Детали

Полиция получила сообщение о стрельбе в 200-м квартале в районе Вест-Линкольн-авеню около 17:30 31 марта. На месте происшествия были обнаружены убитые, среди которых ребенок, и раненые. Заявляют, что сам нарушитель тоже получил ранения.

Проводится расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Напомним

В городе Даллас в штате Техас в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек и еще пятеро получили ранения.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо).

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