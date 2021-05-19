Двоє людей загинули в результаті стрілянини по автобусу в Каліфорнії

Цитата

“18 травня 2021 року в 00:19 (10:19 за київським часом) в районі східної траси I-580 на Семінері-авеню сталася стрілянина на шосе. <...> Двоє постраждалих померли від отриманих поранень”, — йдеться в повідомленні.

Крім них, постраждали ще п’ять чоловік. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками злочинця, намагається встановити його особистість. За інформацію про нього оголошена нагорода в 40 тисяч доларів.

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Нагадаємо

На початку квітня стрілянина сталася в каліфорнійському Орінджі. В результаті загинули чотири людини, в тому числі одна дитина. Поліцейським вдалося поранити нападника.

Минулого місяця президент США Джозеф Байден заявив про “епідемію збройного насильства” в країні. Він запропонував заборонити вільно продавати окремі комплектуючі, з яких можна зібрати даний вогнепальну зброю, а також зобов’язати реєструвати пістолети модифіковані стабілізаторами, які збільшують точність стрільби.