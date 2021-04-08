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Джо Байден заявив про "епідемію насильства" із застосуванням зброї в США

Джо Байден заявив про "епідемію насильства" із застосуванням зброї в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Акти насильства із застосуванням вогнепальної зброї в США стали справжньою епідемією і міжнародною ганьбою, щорічно вони обходиться державі в 280 млрд доларів. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, представляючи заходи, що посилюють регулювання в сфері обігу зброї, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що пропозиція його адміністрації не суперечить другій поправці до Конституції США, яка гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї.

"Сьогодні ми робимо кроки з метою протистояти не тільки пов'язаному із застосуванням вогнепальної зброї кризи, а й тому, що насправді є кризою сфери охорони здоров'я. Нічого з того, що я збираюся порекомендувати, ніяк не вплине на другу поправку", - підкреслив американський лідер.

"Аргументи, які передбачають, що ми поставили на карту права, які гарантує друга поправка, невірні. Однак ніяка поправка до конституції не є абсолютною... Сама ідея, згідно з якою рекомендовані нами заходи суперечать конституції, є неймовірною. Насильство із застосуванням зброї в цій країні є епідемією. Повторимо ще раз: насильство із застосуванням зброї в цій країні - це епідемія і міжнародна ганьба", - зазначив Байден.

"У США "кожен день стріляють в 316 осіб.. і 106 з них помирають", продовжив господар Білого дому, додавши, що уряд "має забезпечувати безпеку своїх громадян". "Це епідемія, яку необхідно зупинити", - знову повторив він.

Президент також закликав "заборонити в своїй країні штурмову зброю і магазини високої ємності".

Байден закликав до боротьби з американським збройним лобі, позбавленням його підтримки з боку законодавчої гілки влади.

"І нам також потрібно позбавити виробників вогнепальної зброї імунітету, який їм надає Конгрес... Єдиною галуззю промисловості в Америці... яку неможливо засудити... є виробники вогнепальної зброї", - вказав глава держави.

Білий дім повідомив, що Байден не стане чекати, поки Конгрес США схвалить відповідні законопроекти, і сам вживе заходів відповідно до повноважень президента. Так, протягом 30 днів Міністерство юстиції США виробить свою пропозицію, спрямоване на боротьбу з саморобними пістолетами, які можна купити у вигляді набору деталей для самостійної збірки і зібрати в домашніх умовах "менш ніж за 30 хвилин", відзначає Білий дім. Як підкреслюють в пресслужбі, такими пістолетами користуються злочинці, щоб потім їх неможливо було ідентифікувати, оскільки на зброї немає серійного номера.

Крім того, протягом 60 днів відомство розробить пропозиції, спрямовані на посилення правил продажу деяких видів прикладів, які "по суті перетворюють пістолет в короткоствольної гвинтівку". Як відзначають в Білому домі, саме такий приклад міг використовувати підозрюваний у стрілянині в американському місті Боулдер (штат Колорадо), жертвами якої стали 10 осіб.

Запропоновано також ряд інших заходів, спрямованих на запобігання інцидентів з насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Зокрема, мова йде про те, щоб наділити суди та місцеві правоохоронні органи розширеними повноваженнями, спрямованими на те, щоб вилучати зброю у тих громадян, які, з їх точки зору, становлять небезпеку для інших жителів.

Додамо

За останній місяць в США відбулося 29 інцидентів зі стріляниною, в яких загинули люди. Всього було вбито 79 осіб. Найбільше число жертв спричинив напад 16 березня в Джорджії (вісім загиблих) і 22 березня в Колорадо (10 загиблих).

Довідка

Право на придбання і носіння зброї американцям гарантує Друга поправка до Конституції США. Через неодноразові випадки, що відбувалися в країні в останні роки, масових розстрілів громадян зловмисниками, активізувалися дебати про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю над обігом зброї. В останні роки федеральна влада США неодноразово робили такі спроби, проте вони поки не увінчалися успіхом.

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