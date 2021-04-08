Джо Байден заявил об "эпидемии насилия" с применением оружия в США

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 100134 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 149372 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 152744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 224776 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 264271 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 147987 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 137975 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 232735 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125861 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185090 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 159219 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 137074 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 133424 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 151509 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 118486 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 264278 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 232737 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 389764 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 356295 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 340188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 118415 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 151437 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 137013 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 224732 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 157240 просмотра
Актуальное
Джо Байден заявил об "эпидемии насилия" с применением оружия в США

Джо Байден заявил об "эпидемии насилия" с применением оружия в США

Киев  •  УНН

 • 24222 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Акты насилия с применением огнестрельного оружия в США стали настоящей эпидемией и международным позором, ежегодно они обходится государству в 280 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Розовом саду Белого дома, представляя меры, усиливающие регулирование в сфере оборота оружия, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что предложение его администрации не противоречит второй поправке к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

"Сегодня мы делаем шаги с целью противостоять не только связанном с применением огнестрельного оружия кризиса, но и потому, что на самом деле является кризисом здравоохранения. Ничего из того, что я собираюсь рекомендовать, никак не повлияет на вторую поправку", - подчеркнул американский лидер.

"Аргументы, которые подразумевают, что мы поставили на карту права, которые гарантирует вторая поправка, неверны. Однако никакая поправка к конституции не является абсолютной... Сама идея, согласно которой рекомендованные нами меры противоречат конституции, является невероятной. Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим еще раз: насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и международный позор", - отметил Байден.

"В США каждый день стреляют в 316 человек... и 106 из них умирают", продолжил хозяин Белого дома, добавив, что правительство "должно обеспечивать безопасность своих граждан". "Это эпидемия, которую необходимо остановить", - повторил он.

Президент также призвал "запретить в своей стране штурмовое оружие и магазины высокой емкости".

Байден призвал к борьбе с американским вооруженным лобби, лишением его поддержки со стороны законодательной ветви власти.

"И нам также нужно лишить производителей огнестрельного оружия иммунитета, который им предоставляет Конгресс... Единственной отраслью промышленности в Америке... которую невозможно осудить... есть производители огнестрельного оружия", - отметил глава государства.

Белый дом сообщил, что Байден не станет ждать, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам примет меры в соответствии с полномочиями президента. Так, в течение 30 дней Министерство юстиции США выработает свое предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами, которые можно купить в виде набора деталей для самостоятельной сборки и собрать в домашних условиях "менее чем за 30 минут", отмечает Белый дом. Как подчеркивают в пресс-службе, такими пистолетами пользуются преступники, чтобы потом их невозможно было идентифицировать, поскольку на оружии нет серийного номера.

Кроме того, в течение 60 дней ведомство разработает предложения, направленные на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, "которые по сути превращают пистолет в короткоствольную винтовку". Как отмечают в Белом доме, именно такой пример мог использовать подозреваемый в стрельбе в американском городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Предложено также ряд других мероприятий, направленных на предотвращение инцидентов с насилием с применением огнестрельного оружия. В частности, речь идет о том, чтобы наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других жителей.

Добавим

За последний месяц в США состоялось 29 инцидентов со стрельбой, в которых погибли люди. Всего было убито 79 человек. Наибольшее число жертв повлекли нападения 16 марта в Джорджии (восемь погибших) и 22 марта в Колорадо (10 погибших).

Справка

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократных случаи, происходивших в стране в последние годы, массовых расстрелов граждан злоумышленниками, активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля над оборотом оружия. В последние годы федеральные власти США неоднократно делали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы