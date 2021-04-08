Джо Байден заявил об "эпидемии насилия" с применением оружия в США

Детали

Он подчеркнул, что предложение его администрации не противоречит второй поправке к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

"Сегодня мы делаем шаги с целью противостоять не только связанном с применением огнестрельного оружия кризиса, но и потому, что на самом деле является кризисом здравоохранения. Ничего из того, что я собираюсь рекомендовать, никак не повлияет на вторую поправку", - подчеркнул американский лидер.

"Аргументы, которые подразумевают, что мы поставили на карту права, которые гарантирует вторая поправка, неверны. Однако никакая поправка к конституции не является абсолютной... Сама идея, согласно которой рекомендованные нами меры противоречат конституции, является невероятной. Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим еще раз: насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и международный позор", - отметил Байден.

"В США каждый день стреляют в 316 человек... и 106 из них умирают", продолжил хозяин Белого дома, добавив, что правительство "должно обеспечивать безопасность своих граждан". "Это эпидемия, которую необходимо остановить", - повторил он.

Президент также призвал "запретить в своей стране штурмовое оружие и магазины высокой емкости".

Байден призвал к борьбе с американским вооруженным лобби, лишением его поддержки со стороны законодательной ветви власти.

"И нам также нужно лишить производителей огнестрельного оружия иммунитета, который им предоставляет Конгресс... Единственной отраслью промышленности в Америке... которую невозможно осудить... есть производители огнестрельного оружия", - отметил глава государства.

Белый дом сообщил, что Байден не станет ждать, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам примет меры в соответствии с полномочиями президента. Так, в течение 30 дней Министерство юстиции США выработает свое предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами, которые можно купить в виде набора деталей для самостоятельной сборки и собрать в домашних условиях "менее чем за 30 минут", отмечает Белый дом. Как подчеркивают в пресс-службе, такими пистолетами пользуются преступники, чтобы потом их невозможно было идентифицировать, поскольку на оружии нет серийного номера.

Кроме того, в течение 60 дней ведомство разработает предложения, направленные на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, "которые по сути превращают пистолет в короткоствольную винтовку". Как отмечают в Белом доме, именно такой пример мог использовать подозреваемый в стрельбе в американском городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Предложено также ряд других мероприятий, направленных на предотвращение инцидентов с насилием с применением огнестрельного оружия. В частности, речь идет о том, чтобы наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других жителей.

Добавим

За последний месяц в США состоялось 29 инцидентов со стрельбой, в которых погибли люди. Всего было убито 79 человек. Наибольшее число жертв повлекли нападения 16 марта в Джорджии (восемь погибших) и 22 марта в Колорадо (10 погибших).

Справка

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократных случаи, происходивших в стране в последние годы, массовых расстрелов граждан злоумышленниками, активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля над оборотом оружия. В последние годы федеральные власти США неоднократно делали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.