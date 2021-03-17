У США при стрільбі в трьох спа-салонах загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Семеро людей загинули, двоє постраждали при стрілянині в трьох спа-салонах в американському штаті Джорджія. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє CNN, передає УНН.
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Перше вбивство сталося в спа-салоні в окрузі Черокі. Там невідомий увійшов до закладу, після чого відкрив вогонь. В результаті нападу три людини загинули, ще двоє отримали поранення, в поліції не уточнили чи були вони працівниками або відвідувачами спа-салону.
Два інших інциденти сталися в Атланті, в розташованих поруч спа-салонах Gold Spa і Aroma Therapy Spa. Згідно з даними поліції, при стрільбі в першому спа-салоні загинули три жінки, у другому — одна. CNN відзначає, що вбиті були азіатського походження.
У поліції телеканалу повідомили, що зв’язок між вбивствами поки не встановлений.
Пізніше телеканал Fox5 повідомив, що підозрюваний у вбивстві в окрузі Черокі був затриманий. Ним виявився 21-річний Роберт Аарон Лонг з Вудстока.
Нагадаємо
Раніше американські ЗМІ писали, що в результаті стрілянини на вечірці в Чикаго загинули двоє людей, як мінімум ще 13 постраждали.