Масове вбивство у штаті Колорадо: опубліковано відео затримання стрілка та деталі наразі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо, повідомляє ABC, передає УНН з посиланням також на The New York Times.

Деталі

Джерело в поліції повідомило телеканалу, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по ним вогонь. В результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.

Цю інформацію підтвердила місцева поліція.

Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви. Агентство Reuters опублікувало відео затримання і госпіталізації підозрюваного.

Окружний прокурор Майкл Догерті пообіцяв зробити все можливе для того, щоб домогтися справедливості.

“Я всім серцем з жертвами цього інциденту. Я вдячний офіцерам, які відреагували”, — сказав, у свою чергу, шеф поліції Боулдер Маріс Херольд. Мотиви стрілка поки неясні.

Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці були вбиті десять чоловік. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, що вижила, пише Reuters.

Затримання стрілка:

WARNING: GRAPHIC CONTENT — Police in Boulder, Colorado, reported an ’active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https: //t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, +2021

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