Массовое убийство в штате Колорадо: опубликовано видео задержания стрелка и детали на этот момент

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, сообщает ABC, передает УНН со ссылкой также на The New York Times.

Детали

Источник в полиции сообщил телеканалу, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, которое поступило примерно в 14:30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Тэлли, который приехал на место первым, погиб.

Эту информацию подтвердила местная полиция.

После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы. Агентство Reuters опубликовало видео задержания и госпитализации подозреваемого.

Окружной прокурор Майкл Догерти пообещал сделать все возможное для того, чтобы добиться справедливости.

“Я всем сердцем с жертвами этого инцидента. Я благодарен офицерам, которые отреагировали”, — сказал, в свою очередь, шеф полиции Боулдера Марис Херольд. Мотивы стрелка пока неясны.

Всего во время стрельбы в супермаркете и на его парковке были убиты десять человек. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с серьезными травмами, который выжил, пишет Reuters.

Задержание стрелка:

WARNING: GRAPHIC CONTENT — Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021

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