Влаштував стрілянину в автобусі та поранив водія: у Києві затримали зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У столиці через конфлікт із водієм автобусу чоловік влаштував стрілянину в салоні. В результаті, водій отримав вогнепальне поранення у груди, повідомляє УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.
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"Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - повідомили в поліції.
Деталі
Патрульні взялися переслідувати ймовірного стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.
Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.
Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.
Як зазначили поліцейські, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.
Доповнення
Біля Іршави, Закарпатська область, чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в сторону людей, серед яких були і діти, а потім втік з місця події. Як повідомили у поліції, наразі зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.