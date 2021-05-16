Влаштував стрілянину в автобусі та поранив водія: у Києві затримали зловмисника

Цитата:

"Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - повідомили в поліції.

Деталі

Патрульні взялися переслідувати ймовірного стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер.

Попередньо, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.

Водія ушпиталили до лікарні з пораненням в груди.

Як зазначили поліцейські, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Доповнення

Біля Іршави, Закарпатська область, чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в сторону людей, серед яких були і діти, а потім втік з місця події. Як повідомили у поліції, наразі зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.