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Устроил стрельбу в автобусе и ранил водителя: в Киеве задержали злоумышленника

Киев • УНН

 • 18141 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В столице из-за конфликта с водителем автобуса мужчина устроил стрельбу в салоне. В результате, водитель получил огнестрельное ранение в грудь, сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Устроил стрельбу в автобусе и ранил водителя: в Киеве задержали злоумышленника

Цитата:

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - сообщили в полиции.

Детали

Патрульные взялись преследовать вероятного стрелка - на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет.

Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.

Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

Как отметили полицейские, на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Дополнение

Возле Иршавы, Закарпатская область, мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия. Как сообщили в полиции, сейчас злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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