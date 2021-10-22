Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2"

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В их совместном заявлении подчеркивается, что нет никаких указаний на то, что “Россия шантажирует Европу с помощью поставок газа и несет ответственность за рост цен на энергоносители”.

В частности, депутаты ссылаются на ответ федерального правительства на запрос Клауса Эрнста. В министерстве экономики ФРГ заявили, что в повышении цен на газ должно несколько факторов. “Федеральному правительству ничего не известно о невыполнении контрактных обязательств российскими поставщиками энергоносителей”, — цитируют парламентарии ответ на запрос.

В свою очередь, Эрнст и Рамзауэр призвали к запуску “Северного потока — 2”. “Высокий спрос на газ требует быстрого ввода газопровода в эксплуатацию”, — говорится в заявлении политиков.

Лидер “зеленых” обвинила Россию в газовом шантаже

Ранее Аннала Бербок обвинила Россию в “шантаже” с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе, заявив, что Москва пытается использовать ФРГ в качестве рычага воздействия для запуска газопровода “Северный поток — 2”. “Мы видим игру в покер со стороны России”, — сказала Бербок.

Реакция России и заявления о поставках газа

На это отреагировал посол РФ в Германии, сказав, что заявления некоторых немецких политиков о том, что Россия манипулирует ценами на газ, вызывают “недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел”.

При этом председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значение в ближайшее время.

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования “Газпром экспорта” Сергей Комлев заначав, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, “Газпром” увеличил добычу газа год к году на 18,4%. При этом европейский рынок газа в первом полугодии 2021 столкнулся с оттоком сжиженного природного газа (СПГ) на рынки АТР и Южной Америки, его доля в импорте упала с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки СПГ в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или на 15,9%).