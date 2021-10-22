Двоє депутатів бундестагу закликали до запуску "Північного потоку - 2"

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У їх спільній заяві підкреслюється, що немає ніяких вказівок на те, що “Росія шантажує Європу за допомогою поставок газу і несе відповідальність за зростання цін на енергоносії”.

Зокрема, депутати посилаються на відповідь федерального уряду на запит Клауса Ернста. У міністерстві економіки ФРН заявили, що в підвищенні цін на газ винне кілька факторів. “Федеральному уряду нічого не відомо про невиконання контрактних зобов’язань російськими постачальниками енергоносіїв”, — цитують парламентарії відповідь на запит.

У свою чергу, Ернст і Рамзауер закликали до запуску “Північного потоку — 2”. “Високий попит на газ вимагає швидкого введення газопроводу в експлуатацію”, — йдеться в заяві політиків.

Лідер “зелених” звинуватила Росію в газовому шантажі

Раніше анналах Бербок звинуватила Росію в “шантажі” з метою спровокувати зростання цін на енергоносії в Європі, заявивши, що Москва намагається використовувати ФРН в якості важеля впливу для запуску газопроводу “Північний потік — 2”. “Ми бачимо гру в покер з боку Росії”, — сказала Бербок.

Реакція Росії та заяви про постачання газу

На це відреагував посол РФ в Німеччині, сказавши, що заяви деяких німецьких політиків про те, що Росія маніпулює цінами на газ, викликають “подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ”.

При цьому голова правління “Газпрому” Олексій Міллер заявляв, що сильне відставання в закачуванні газу в ПСГ Європи і зростаючий попит на газ призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть перевищити їх значення в найближчим часом.

Начальник управління структурування контрактів та ціноутворення “Газпром експорту” Сергій Комлєв заначав, що поставки трубопровідного газу з Росії в Європу в 2021 році знаходяться на історичних максимумах, “Газпром” збільшив видобуток газу рік до року на 18,4%. При цьому європейський ринок газу в першому півріччі 2021 року зіштовхнувся з відтоком зрідженого природного газу (СПГ) на ринки АТР і Південної Америки, його частка в імпорті впала з 41,5% до 31%. В абсолютному вираженні поставки СПГ до Європи за цей період скоротилися на 10,74 млрд куб. м (або на 15,9%).