"Дворик с воронами": в Киевсовете уверяют, что никакой застройки на Рейтарской не будет

Никакой застройки в Шевченковском районе Киева на улице Рейтарской, 9, где расположен «Дворик с воронами», не будет. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дворик с воронами под защитой! Застройки не будет! В последнее время ходят слухи, что «Дворик с воронами» на Рейтарской, 9 могут застроить. Это не соответствует действительности! - сообщил Бондаренко.

Детали

Он отметил, что территория находится в Центральном историческом ареале Киева, в археологической и архитектурной охранных зонах, а также в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бондаренко заявил, что земельный участок остается в категории историко-культурного назначения. Никаких жилых комплексов, торговых центров или офисных высоток там не будет.

Бондаренко пояснил, что Киевский городской совет предоставил ее в аренду на 10 лет только для эксплуатации и обслуживания туристической инфраструктуры и заведений общественного питания.

По его словам, компании на праве собственности принадлежат здания на ул. Рейтарской, 9 лит. А (233,2 кв.м.), лит. Б, В (130,4 кв.м.), лит. Д (25 кв.м.), лит. Е (27,9 кв.м.), лит. К (23,9 кв.м.), лит. Л (24,7 кв.м.). Эти объекты используются под заведения общественного питания.

Контекст

В июле 2024 года юрист Дмитрий Перов сообщал, что для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры Киевский городской совет передал участок Киева на улице Рейтарской, 9, во дворе с воронами, в аренду ООО «Центр регионального развития».

Данное решение вызвало негативную реакцию у общества

ОО Наследие подавала иск в Киевский окружной административный суд об отмене решения Киевского городского совета, которое дает возможность начать на этом месте Рейтарской новую застройку.

Добавим

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратится к руководству ботанического сада им. Гришко в Киеве и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть договор, предусматривающий застройку ботанического сада.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратится к руководству ботанического сада им. Гришко в Киеве и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть договор, предусматривающий застройку ботанического сада.

В ОГП сообщали, что экологические прокуроры проверяют законность запланированного строительства в Национальном ботаническом саду имени Гришко и по результатам проверки дадут правовую оценку в соответствии с требованиями действующего законодательства.