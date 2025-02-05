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"Дворик із воронами": в Київраді запевняють, що жодної забудови на Рейтарській не буде

"Дворик із воронами": в Київраді запевняють, що жодної забудови на Рейтарській не буде

Київ • УНН

 • 38393 перегляди

Київрада спростувала чутки про забудову "Дворика з воронами" на Рейтарській, 9. Ділянку передано в оренду на 10 років виключно для туристичної інфраструктури та закладів харчування.

Жодної забудови у Шевченківському районі Києва на вулиці Рейтарській, 9, де розташований "Дворик із воронами", не буде. Про це повідомив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Дворик з воронами під захистом! Забудови не буде! Останнім часом ширяться чутки, що "Дворик з воронами" на Рейтарській, 9 можуть забудувати. Це не відповідає дійсності!

- повідомив Бондаренко.

Деталі

Він наголосив, що територія знаходиться в Центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Бондаренко заявив, що земельна ділянка залишається у категорії історико-культурного призначення. Жодних житлових комплексів, торгових центрів чи офісних висоток там не буде.

Бондаренко пояснив, що Київська міська рада надала її в оренду на 10 років лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

За його словами, компанії на праві власності належать будівлі на вул. Рейтарській, 9 літ. А (233,2 кв.м.), літ. Б, В (130,4 кв.м.), літ. Д (25 кв.м.), літ. Е (27,9 кв.м.), літ. К (23,9 кв.м.), літ. Л (24,7 кв.м.). Ці об'єкти використовуються під заклади громадського харчування.

Контекст

В липні 2024 року юрист Дмитро Перов повідомляв, що для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури Київська міська рада передала ділянку Києва на вулиці Рейтарській, 9, у дворі з воронами, в оренду ТОВ "Центр регіонального розвитку".

Дане рішення викликало негативну реакцію в суспільства

ГО Спадщина подавала позов до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування рішення Київська міська рада , яке дає можливість почати на цьому місці Рейтарській нову забудову.

Додамо

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що звернеться до керівництва ботанічного саду ім. Гришка у Києві та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати договір, що передбачає забудову ботанічного саду.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що звернеться до керівництва ботанічного саду ім. Гришка у Києві та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати договір, що передбачає забудову ботанічного саду.

В ОГП повідомляли, що екологічні прокурори перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені Гришка і за результатами перевірки дадуть правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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