Двух военных командиров в США отстранили от службы из подразделения, где подозревают утечку секретных данных

Детали

Командира операции и командира отряда 102-го разведывательного крыла, где служил Тейшейра? отстранили от выполнения служебных обязанностей. Воздушные силы не назвали имена командиров. Об этом сообщил представитель ВВС.

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"Это означает, что как оперативный командующий воздушной национальной гвардии эскадрильи, так и текущий административный командующий федеральными приказами были отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования Департамента генерального инспектора ВВС", - сказал представитель.



«Кроме того, Департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к секретным системам и информации», - добавил он.

Дополнение

Это дело назвали самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в Массачусетсе и обвинен в нарушении Закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до суда.

Тейшейру могут предъявить дополнительные обвинения, поскольку суду будут представлены дополнительные доказательства, говорят эксперты по праву. Осуждение по обвинению в шпионаже предусматривает до 10 лет в федеральной тюрьме.

Как ранее сообщал УНН, 102-й отдел разведки ВВС США, где служил Джек Тейшейра, которого обвиняют в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность.

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