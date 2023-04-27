Двух военных командиров в США отстранили от службы из подразделения, где подозревают утечку секретных данных

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Военно-воздушные силы США отстранили двух командиров подразделения Национальной гвардии, где служил обвиняемый в утечке секретной информации Джек Тейшейра, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Командира операции и командира отряда 102-го разведывательного крыла, где служил Тейшейра? отстранили от выполнения служебных обязанностей. Воздушные силы не назвали имена командиров. Об этом сообщил представитель ВВС.

Цитата

"Это означает, что как оперативный командующий воздушной национальной гвардии эскадрильи, так и текущий административный командующий федеральными приказами были отстранены от исполнения обязанностей до завершения расследования Департамента генерального инспектора ВВС", - сказал представитель.

«Кроме того, Департамент ВВС временно лишил этих лиц доступа к секретным системам и информации», - добавил он.

Дополнение

Это дело назвали самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля в своем доме в Массачусетсе и обвинен в нарушении Закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до суда.

Тейшейру могут предъявить дополнительные обвинения, поскольку суду будут представлены дополнительные доказательства, говорят эксперты по праву. Осуждение по обвинению в шпионаже предусматривает до 10 лет в федеральной тюрьме.

Как ранее сообщал УНН, 102-й отдел разведки ВВС США, где служил Джек Тейшейра, которого обвиняют в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность. 

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