Двох військових командирів у США відсторонили від служби з підрозділу, де підозрюють витік секретних даних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив обвинувачений у витоку секретної інформації Джек Тейшейра, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра, відсторонили від виконання службових обов'язків. Повітряні сили не назвали імена командирів. Про це повідомив представник ВПС.
Цитата
"Це означає, що як оперативний командувач повітряної національної гвардії ескадрильї, так і поточний адміністративний командувач федеральними наказами були відсторонені від виконання обов'язків до завершення розслідування Департаменту генерального інспектора ВПС", - сказав речник.
«Окрім того, Департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до секретних систем і інформації», - додав він.
Доповнення
Цю справу назвали найсерйознішим порушенням безпеки США з тих пір, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.
21-річний Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня вдома в Массачусетсі та звинувачений у порушенні закону про шпигунство. Прокурори кажуть, що він передавав секретні документи групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. На засіданні 19 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду.
Тейшейру можуть висунути додаткові обвинувачення, оскільки суду будуть представлені додаткові докази, кажуть експерти з права. Засудження за обвинуваченням у шпигунстві передбачає до 10 років у федеральній в'язниці.
Як раніше повідомляв УНН, 102-й відділ розвідки ВПС США, де служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність.
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