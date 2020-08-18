Двох лиц будут судить за участие в незаконном "референдуме" 2014 года в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В суд направлены обвинительные акты по двум уголовным производствам в отношении лиц, участвовавших в незаконном "референдуме" 2014 года в поддержку оккупационной администрации РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК)", - говорится в сообщении.
В мае 2014 года граждане Украины в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории с. Большая Черниговка Станично-Луганского района. Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов.
"Результаты незаконного "волеизъявления" в дальнейшем были использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" оккупационной администрации РФ в Луганской области для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области будут судить участницу "референдума" 2014 года, которая скрывалась от правосудия в России.