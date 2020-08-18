Двох осіб судитимуть за участь у незаконному "референдумі" 2014 року на Луганщині

"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

У травні 2014 року громадяни України у складі "дільничних виборчих комісій" взяли участь в організації та проведенні "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР" на території с. Велика Чернігівка Станично-Луганського району. Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці" та взяли участь у підрахунку голосів.

"Результати незаконного "волевиявлення" у подальшому використані представниками так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області для проголошення державної самостійності псевдореспубліки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області судитимуть учасницю "референдуму" 2014 року, яка переховувалася від правосуддя в Росії.