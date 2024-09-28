Двое пожилых людей погибли из-за утренних ударов армии рф по Херсонщине
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли Новодмитровку на Херсонщине, погибли двое пожилых людей. В Дудчанах в результате авиаудара из-под завалов деблокирована 68-летняя женщина.
В Херсонской области утром 28 сентября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку, погибли двое пожилых людей. Кроме того, утром под вражеский обстрел попал поселок Дудчаны, из-под завалов деблокировали 68-летнюю женщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.
Детали
Отмечается, что оккупанты из артиллерии обстреляли Новодмитровку в Херсонском районе.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина.
Также 75-летняя жительница получила ранения, впрочем от полученных травм она скончалась в больнице.
Кроме того, утром 28 сентября враг нанес авиаудар по селу Дудчаны. Из-под завалов частного дома деблокирована 68-летняя женщина и передана медикам для оказания помощи.
Дополнение
Также правоохранителями, во время документирования последствий вражеских обстрелов Змиев, произошедших 27 июля около 21:00, установлен погибший 83-летний мужчина.