Двое пожилых людей погибли из-за утренних ударов армии рф по Херсонщине

В Херсонской области утром 28 сентября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку, погибли двое пожилых людей. Кроме того, утром под вражеский обстрел попал поселок Дудчаны, из-под завалов деблокировали 68-летнюю женщину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Отмечается, что оккупанты из артиллерии обстреляли Новодмитровку в Херсонском районе.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина.

Также 75-летняя жительница получила ранения, впрочем от полученных травм она скончалась в больнице.

Кроме того, утром 28 сентября враг нанес авиаудар по селу Дудчаны. Из-под завалов частного дома деблокирована 68-летняя женщина и передана медикам для оказания помощи.

Дополнение

Также правоохранителями, во время документирования последствий вражеских обстрелов Змиев, произошедших 27 июля около 21:00, установлен погибший 83-летний мужчина.