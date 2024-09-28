Двоє літніх людей загинули через ранкові удари армії рф по Херсонщині
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Новодмитрівку на Херсонщині, загинуло двоє літніх людей. У Дудчанах внаслідок авіаудару з-під завалів деблоковано 68-річну жінку.
У Херсонській області вранці 28 вересня російські окупанти обстріляли Новодмитрівку, загинуло двоє літніх людей. Крім того, вранці під ворожий обстріл потрапило селище Дудчани, з-під завалів деблокували 68-річну жінку. Про це УНН повідомляє із посиланням на обласну прокуратуру.
Деталі
Зазначається, що окупанти з артилерії обстріляли Новодмитрівку у Херсонському районі.
Травми, несумісні із життям, отримав 72-річний чоловік.
Також 75-річна жителька отримала поранення, втім від отриманих травм вона померла у лікарні.
Крім того, вранці 28 вересня ворог завдав авіаудар по селу Дудчани. З-під завалів приватного будинку деблоковано 68-річну жінку та передано медикам для надання допомоги.
Доповнення
Також правоохоронцями, під час документування наслідків ворожих обстрілів Зміїв , що сталися 27 липня близько 21:00, встановлено загиблого 83-річного чоловіка.