Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма

В захваченном Крыму в результате атак погибли 2 человека, а в районе Алушты есть попадание по хозяйственной постройке. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, во временно оккупированном Крыму погибли 2 человека в результате атаки, которую якобы организовала Украина.

Кроме того, по последним данным, в районе Алушты есть попадание по хозяйственной постройке.

Напомним

Ранее было проинформировано, о взрывах во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.

В захваченном Крыму прогремели взрывы