В захваченном Крыму прогремели взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  108953 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  112915 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  151559 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  145871 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135199 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115321 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121419 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117343 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120664 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113930 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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В захваченном Крыму прогремели взрывы

Взрывы прогремели во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.

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Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад

Археологи нашли каменные артефакты и кости животных в пещере в Восточном Тиморе, что свидетельствует о том, что древние люди жили там около 44 000 лет назад.

Культура •   •  5998 просмотра
Археологи: на территории Восточного Тимора люди жили еще более 40 тыс. лет назад

Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине

Вражеские ракетные удары разрушили крупный украинский издательский комплекс в Харьковской области, в результате чего погибли и были ранены люди, из-за отсутствия у Украины систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения для противодействия российским атакам.

Война •   •  5102 просмотра
Зеленский призвал мир к более решительной поддержке после российского удара по издательскому комплексу на Харьковщине

Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма

Военно-Воздушные Силы Украины предупреждают о возможных ракетных ударах по южным регионам со стороны Крыма.

Война •   •  6027 просмотра
Враг атакует: зафиксирована угроза баллистических ракет для южных областей из Крыма

Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ

Сенат США готовит двухпартийный законопроект о введении санкций против грузинских политиков, ответственных за закон об иностранных агентах, который препятствует евроатлантической интеграции Грузии.

Новости Мира •   •  7176 просмотра
Сенат США готовит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иноагентах - СМИ

В белорусском селе возле границы с Украиной провели эвакуационные учения: что известно

В белорусском селе Жмурное вблизи украинской границы были проведены учения по "временному отселению населения", включавшие эвакуацию жителей через имитацию лесного пожара, с медицинским осмотром и размещением в гостинице.

Новости Мира •   •  7674 просмотра
В белорусском селе возле границы с Украиной провели эвакуационные учения: что известно

ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

OpenAI подписал соглашение с вероятной стоимостью более 250 миллионов долларов с News Corp (американский транснациональный медиахолдинг). Благодаря соглашению планируется научить ChatGPT работать с архивами ряда известных СМИ. ИИ получит доступ к контенту, защищенному авторским правом.

Технологии •   •  7630 просмотра
ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

Еще 28 школ в Запорожской области перейдут на смешанный онлайн- и офлайн-формат обучения из соображений безопасности на фоне частых предупреждений о воздушной опасности.

Общество •   •  10139 просмотра
В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Комментируя ракетный обстрел 23 мая, пресс-секретарь Харьковской ОВА отметила, что до границы с россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.

Война •   •  16593 просмотра
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

Российский ракетный удар по типографии в Основянском районе Харькова убил 7 и ранил 21 человека.

Война •   •  16345 просмотра
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21