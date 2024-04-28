Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук

Враг продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами, в частности выпустил 13 ракет, в частности по объектам теплоэнергетики, из которых 7 ракет были сбиты, а также обстреливал линию фронта и населенные пункты Херсонской области из зенитных установок, хотя обошлось без жертв.