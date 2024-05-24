Двоє загиблих, пошкоджено господарську будівлю в результаті обстрілу загарбаного Криму
Київ • УНН
Двоє людей загинули і одна господарська будівля була пошкоджена в тимчасово окупованому рф Криму.
У загарбаному Криму внаслідок атак загинуло 2 людей, а в районі Алушти є влучання по господарській споруді. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, у тимчасово окупованому Криму загинули 2 людей внаслідок атаки, яку нібито організувала Україна.
Крім того, за останніми даними, в районі Алушти є влучання по господарській споруді.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, щодо вибухів у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.
У загарбаному Криму пролунали вибухи23.05.24, 22:41 • 41576 переглядiв