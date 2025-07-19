Двое херсонцев пострадали от российских дронов

В субботу, 19 июля, россияне атаковали беспилотниками Херсон. В результате обстрела травмированы двое местных жителей. Об этом информирует Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

В больницу доставили жителя Херсона, пострадавшего в результате атаки российского беспилотника. 59-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас медики его дообследуют и оказывают пострадавшему необходимую помощь - сообщили в ОВА в 21:20.

В 21:35 Херсонская областная военная администрация проинформировала, что из-за российской дроновой атаки в Корабельном районе Херсона также пострадал местный житель.

В результате сброса взрывчатки с дрона ушибленную рану коленного сустава и ссадины головы получил 40-летний мужчина - говорится в сообщении.

"Врачи оказали пострадавшему помощь. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - добавили в ОВА.

Напомним

19 июля российская армия атаковала прифронтовые общины Запорожской области артиллерией и дронами. В Гуляйполе загорелись хозяйственные постройки, а в Беленьком возник пожар площадью 2,5 га.

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