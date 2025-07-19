Двоє херсонців постраждали від російських дронів

У суботу, 19 липня росіяни атакували безпілотниками Херсон. Внаслідок обстрілу травмовані двоє місцевих жителів. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

До лікарні доправили жителя Херсона, котрий постраждав внаслідок атаки російського безпілотника. 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують та надають потерпілому необхідну допомогу - повідомили в ОВА о 21:20.

О 21:35 Херсонська обласна військова адміністрація поінформувала, що через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона також постраждав місцевий житель.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона забійну рану колінного суглобу та садна голови дістав 40-річний чоловік - йдеться у дописі.

"Лікарі надали потерпілому допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно", - додали в ОВА.

Нагадаємо

19 липня російська армія атакувала прифронтові громади Запорізької області артилерією та дронами. У Гуляйполі загорілися господарчі споруди, а в Біленькому виникла пожежа площею 2,5 га.

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