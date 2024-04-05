Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

В Одесской области правоохранители задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые разведывали места дислокации Сил обороны в регионе для подготовки ракетного удара армии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области. Для выполнения вражеского задания фсб привлекла двух своих агентов - граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что по указанию российской спецслужбы фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. После установления геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы. Таким образом, как сообщается, они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, чтобы "отчитаться" в фсб.

Для сбора разведданных агенты обходили улицы областного центра и скрыто фиксировали потенциальные "цели". Вместе с этим они "втемную" использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных.

Также фигуранты создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине. При этом на самом деле в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов, добавили в СБУ.

В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дронных ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ - указали в СБУ.

Приспешников агрессора разоблачили еще на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Агентов рф задержали, когда они проводили доразведку вблизи одного из объектов.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.