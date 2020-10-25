УИК в селе в Тернопольской области во второй раз приостановила процесс голосования

"По информации от наблюдателя ОПОРЫ, на участке села Онишковцы около 12:40 во второй раз было приостановлено процесс голосования. По словам наблюдателя, на участок приезжали представители ТИК, чтобы провести консультацию. Около 14 часов члены УИК восстановили процесс голосования. Избирателям выдают только два бюллетеня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что председатель участковой избирательной комиссии села Онишковцы Мария Хвесюк в комментарии для ОПОРЫ подробно объяснила, почему комиссия обнаружила ошибку уже в день голосования. Она рассказала, что в упаковке сверху были бюллетени с правильным номером и комиссия дальше не проверяла, а просто пересчитала бюллетени.

"Председатель Шумской городской ТИК Светлана Белякова сообщила ОПОРЕ, что было принято решение погасить бюллетени, поскольку они являются такими, что не подлежащих учету", - отмечается в сообщении.

Напомним, в нескольких регионах Украины на избирательных участках фиксируют нехватку бюллетеней для голосования.