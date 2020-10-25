ДВК у селі на Тернопільщині вдруге призупинила процес голосування

“За інформацією від спостерігача ОПОРИ, на дільниці села Онишківці близько 12:40 вдруге було призупинено процес голосування. Зі слів спостерігача, на дільницю приїжджали представники ТВК, щоб провести консультацію. Близько 14 години члени ДВК відновили процес голосування. Виборцям видають лише два бюлетені”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що голова дільничної виборчої комісії села Онишківці Марія Хвесюк у коментарі для ОПОРИ детально пояснила, чому комісія виявила помилку уже в день голосування. Вона розповіла, що в упаковці зверху були бюлетені з правильним номером і комісія далі не перевіряла, а просто перерахувала бюлетені.

“Голова Шумської міської ТВК Світлана Бєлякова повідомила ОПОРІ, що було прийняте рішення погасити бюлетені, оскільки вони є такими, що не підлягають врахуванню”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у декількох регіонах України на виборчих дільницях фіксують недостачу бюлетенів для голосування.