ДВК у селі на Тернопільщині вдруге призупинила процес голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Дільнична виборча комісія села Онишківці в Тернопільській області вдруге призупинила процес голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення громадянської мережі ОПОРА.
“За інформацією від спостерігача ОПОРИ, на дільниці села Онишківці близько 12:40 вдруге було призупинено процес голосування. Зі слів спостерігача, на дільницю приїжджали представники ТВК, щоб провести консультацію. Близько 14 години члени ДВК відновили процес голосування. Виборцям видають лише два бюлетені”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що голова дільничної виборчої комісії села Онишківці Марія Хвесюк у коментарі для ОПОРИ детально пояснила, чому комісія виявила помилку уже в день голосування. Вона розповіла, що в упаковці зверху були бюлетені з правильним номером і комісія далі не перевіряла, а просто перерахувала бюлетені.
“Голова Шумської міської ТВК Світлана Бєлякова повідомила ОПОРІ, що було прийняте рішення погасити бюлетені, оскільки вони є такими, що не підлягають врахуванню”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у декількох регіонах України на виборчих дільницях фіксують недостачу бюлетенів для голосування.