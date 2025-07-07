Две трети боев пришлись на три направления - Генштаб

Две трети боев на фронте сегодня произошли на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, причем наиболее горячо - на первом, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 7 июля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Бунякино, Петрушевка, Покровка, Белая Береза, Турья, Бачевск, Хутор Михайловский, Порозок, Клюсы, Ромашково Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг семь раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки и Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Маркового, Предтечино и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дылеевки. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 40 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки, еще одну атаку противника украинские защитники уже отбили.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки, в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки. Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Приморскому.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Казацкое.

На Покровском и Лиманском направлениях до половины боев на фронте: карта от Генштаба