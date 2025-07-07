Две трети боев пришлись на три направления - Генштаб

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 7305 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 27752 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 42303 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 60333 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 111817 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 52634 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 77066 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135851 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130757 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 258690 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 58112 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 98544 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали7 июля, 08:09 • 62119 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 37248 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 12024 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 5519 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 5618 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 7994 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13199 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 111817 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Петр Порошенко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38137 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 258690 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 103752 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 223137 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 247791 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
9К720 Искандер

Две трети боев пришлись на три направления - Генштаб

Киев • УНН

 • 507 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 97 боевых столкновениях за сутки, две трети из которых пришлись на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где отбито 37 атак врага.

Две трети боев пришлись на три направления - Генштаб

Две трети боев на фронте сегодня произошли на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Новопавловском, причем наиболее горячо - на первом, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 7 июля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Бунякино, Петрушевка, Покровка, Белая Береза, Турья, Бачевск, Хутор Михайловский, Порозок, Клюсы, Ромашково Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеских атаки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг семь раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки и Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Маркового, Предтечино и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дылеевки. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 40 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Шевченко, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки, еще одну атаку противника украинские защитники уже отбили.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки, в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки. Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Приморскому.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Казацкое.

На Покровском и Лиманском направлениях до половины боев на фронте: карта от Генштаба07.07.25, 08:52 • 847 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9