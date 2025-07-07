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Дві третини боїв припали на три напрямки - Генштаб

Київ • УНН

 • 615 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 97 бойових зіткнень за добу, дві третини з яких припали на Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де відбито 37 атак ворога.

Дві третини боїв припали на три напрямки - Генштаб

Дві третини боїв на фронті сьогодні сталося на трьох напрямках - Покровському, Лиманському та Новопавлівському, при чому найгарячіше - на першому, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 7 липня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 97

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Бунякине, Петрушівка, Покровка, Біла Береза, Тур’я, Бачівськ, Хутір Михайлівський, Порозок, Клюси, Ромашкове Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожих атаки, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала п’яти ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог сім разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та у бік Кутьківки, три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Голубівки, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки й Ольгівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки. Три штурмових дії загарбників наші захисники відбили, ще один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 40 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 37 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще вісім боєзіткнень на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки, ще одну атаку противника українські захисники вже відбили.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки, в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки. Авіація агресора завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Приморському.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Козацьке.

На Покровському та Лиманському напрямках до половини боїв на фронті: карта від Генштабу07.07.25, 08:52 • 848 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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