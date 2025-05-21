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Две трети боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Киев • УНН

 • 100 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 164 боя, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и произвел более 5 тысяч обстрелов.

Две трети боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Около двух третей от 164 боев за минувшие сутки на фронте произошло на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 21 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 10 мая, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, в течение минувших суток зафиксировано 164 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 5174 обстрела, в частности 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское.

На Северском направлении враг предпринял одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вольное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отразили два штурмовых действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед предприняли войска оккупанта на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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