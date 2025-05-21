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Дві третини боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 158 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 164 бої, найбільше - на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 70 авіаударів та здійснив понад 5 тисяч обстрілів.

Дві третини боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Близько двох третіх від 164 боїв за минулу добу на фронті сталося на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 21 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 10 травня, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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