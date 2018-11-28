Двадцать минус один: станет саммит G20 последним для Путина через Азов

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня среда, 28 ноября - осталось два дня до ежегодного саммита стран Большой Двадцатки, на которую ранее было перенесено второй "исторический" саммит президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина. И два дня прошло с момента, когда россияне атаковали и захватили украинские лодки и их экипаж в районе Керченского пролива. А значит, на повестке дня переговоров двух лидеров может возникнуть тема, которую ни один из них не планировал поднимать, передает УНН.



Так, встреча Путина с Трампом должна была состояться в Париже на торжествах 100-летия завершения Первой мировой войны, однако позже лидеры договорились, что перенесут свою беседу в Аргентину, на поля саммита G20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Ходят слухи, что саммит в Париже был отменен не без помощи французского президента Эммануэля Макрона, который боялся, что переговоры лидеров России и США затмят праздничные мероприятия.



Теперь же аргентинский саммит также оказался под угрозой, пишут журналисты. Несмотря на заявление Белого Дома о том, что в двусторонних переговорах президентов США и России уже ведется подготовка, сам Трамп в недавнем интервью The Washington Post заявил, что встреча с Путиным может быть отменена из-за ситуации в Керченском проливе.



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"Мне не нравится подобная агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - прокомментировал американский лидер события на Азове.



Эти слова - не единственный комментарий Трампа о событиях, которые произошли в ночь на 25 ноября у Керченского пролива. В понедельник, 26 ноября, американским СМИ все же удалось перехватить Трампа на пути от Белого Дома и поставить вопрос об Украине. Тогда президент также сказал, что ему "не нравится эта ситуация".



Как заметил многие СМИ, в тот день Трамп был едва ли не единственным лидером дружественной с Украиной государства, который не сделал ни одного официального заявления или призыва о событиях на Азове. О том, должно ли пассивное поведение лидера беспокоить Украину и что на самом деле готовит Трамп для Путина на встрече "Большой Двадцатки", в комментарии УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.



"Официальную позиция США выразил Госсекретарь Помпео", - отметил Огрызко - "Там были предоставлены оценки (действиям России - ред.) и они, по моему мнению, вполне адекватные".



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Да, действительно, после эскалации в районе Керченского пролива Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Тот пообещал поддержку Украине, в частности, военную.



Впрочем, будет Трамп поднимать тему украинских катеров за закрытыми дверями на встрече с президентом страны-агрессора, эксперт не уверен. По его словам, команда Трампа всегда готовит для президента материалы для встречи с темами и тезисами - и на этот раз у них будет Украина.



"А использует ли он это для самих переговоров, зависит только от самого политика. Вы помните, что, когда он говорил с Путиным в Хельсинки, то ему много готовили бумаг, на которые он, к сожалению, не обратил внимания. Поэтому, предусмотреть ход переговоров нельзя - все зависит от Трампа и Путина. Но надежды на то, что среди других этот вопрос будет поднят, у меня есть", - отметил эксперт.



В то же время по словам экс-министра, решение США принять меры в поддержку Украины не зависят от того, будут ли говорить Путин и Трамп о Керченском проливе, или нет.



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"Больше действуют конкретные дела, а не слова. Если государственная машина США приходит к выводу, что Россию надо сильнее наказать за ее военные преступления, то, какие бы слова сейчас не подбирал Трамп, решение будет таким, каким оно должно быть", - сказал Огрызко.



По его словам, для США не нужно искать повода для того, чтобы усилить санкции в отношении РФ.



"То, что уже подготовлено в США по этому поводу, практически требует лишь определения даты и часа его введения. Поэтому я не думаю, что в США сейчас большая проблема с поиском оснований для их применения", - отметил собеседник.



По его словам, Россия сейчас в очередной раз показала, что она является неспособной выполнять свои международные обязательства, совершенно не учитывает международное право и трактует его так, как ей заблагорассудится, что она грубо нарушает международное право, даже не скрывая этого, и совершает акты, квалифицируемых как вооруженная агрессия.



"Поэтому, поверьте, только этого достаточно для того, чтобы вводить какие-либо санкции без дополнительных оснований. Думаю. В ближайшее время очередная порция этих санкций будет объявлена", - отметил он.



По поводу того, будет других мер, направленных наказать Россию за агрессивное поведение на ближайшем мероприятии - саммите G20 - собеседник выразил сомнение. УНН предположили, что РФ из-за агрессии могут исключить из "Двадцатки" - экс-министр согласился, но заметил, что такому решению нужно дать немного времени.



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"Пока вопрос прямо так не стоит ... К Двадцатки входят страны, некоторые из которых очень далеки от стандартов западной демократии, защиты прав человека и так далее", - сказал Огрызко, вспомнив, в частности, Китай.



Справка УНН: в "Группу Двадцати" входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз.



"Поэтому я не думаю, что это будет однозначным для всех членов Двадцатки, и здесь могут быть определенные трудности с принятием решений. В то же время такая бесцеремонное поведение России, которое она демонстрирует в последние годы, безусловно приведет к постановке и такого вопроса. Хотя я пока в такую ​​перспективу не верю", - сказал он.

По словам собеседника, о постановке вопроса на ближайшей встрече "вообще не стоит говорить".



"Но, если забегать вперед, эту тему можно было бы педалировать, но в определенном будущем", - добавил он.



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Так, эксцентричное поведение Трампа на саммите НАТО в июле этого года свидетельствует, что от встречи "Двадцатки" можно ожидать сюрпризов. Поэтому, возможно, говоря с Путиным, американский лидер все же передаст коллеге сообщение от украинского Президента: "ушел из Украины".