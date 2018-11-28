РФ не отримувала від США інформацію щодо скасування зустрічі Путіна й Трампа на G20

"Підготовка триває, зустріч узгоджена. Будь-якої іншої інформації від американських візаві ми не маємо. Графік (президента РФ) розписаний по хвилинах:участь в саміті "двадцятки", зустрічі в інших форматах, які відбудуться на полях саміту, й офіційний візит до Аргентини", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Також прес-секретар президента РФ прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливе скасування зустрічі з російським президентом.

"Ми звернули увагу на цю заяву (заяву Трампа з приводу агресії Росії в Керченській протоці - ред.), також ми звернули увагу на учорашню вечірню заяву моєї колеги з Білого дому, яка говорила, що Трамп планує провести ряд зустрічей, в тому числі й з Путіним", - додає прес-секретар російському виданню.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко має повідомлення, яке він хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп особисто доставив президенту РФ Володимиру Путіну на майбутньому саміті G20 у Аргентині.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

28 листопада Президент України Петро Порошенко підписав закон про запровадження воєнного стану на 30 днів в окремих регіонах.