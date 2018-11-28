РФ не получала от США информацию об отмене встречи Путина и Трампа на G20

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Любой другой информации от американских визави мы не имеем. График (президента РФ) расписан по минутам: участие в саммите "двадцатки", встречи в иных форматах, которые состоятся на полях саммита, и официальный визит в Аргентину", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с российским президентом.

"Мы обратили внимание на это заявление (заявление Трампа по поводу агрессии России в Керченском проливе - ред.), также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным", - добавляет пресс-секретарь российскому изданию.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщение, которое он хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп лично доставил президенту РФ Владимиру Путину на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

28 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на 30 дней в отдельных регионах.